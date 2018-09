Juventus- Napoli arriva alla settima giornata ma, vista la marcia bianconera, è altrettanto decisiva per le sorti della Serie A. La Juve vincendo si lancerebbe nella prima fuga stagionale: l'ipotesi viene avallata dagli analisti SNAI, col segno 1 a 1,77. Si gioca a 3,60 il pareggio, mentre la squadra di Ancelotti è data a 4,75 per un possibile aggancio. Che la gara sia il primo vero crocevia del campionato lo dicono anche le quote scudetto: i bianconeri dominano dall'alto a 1,25, il Napoli è il primo inseguitore a 5,00, un ko allargherebbe ulteriormente il divario delle quote. Molto più in equilibrio, invece, le previsioni sul derby della Capitale tra Roma e Lazio. La squadra di Di Francesco parte avanti, data a 2,40, contro il 3,50 sul pareggio e il 2,85 sulla vittoria biancoceleste. Roma avanti anche nelle previsioni a lungo termine: nel testa a testa su quale delle due squadre chiuderà più avanti a fine campionato, i giallorossi sono favoriti a 1,65 contro il 2,10 laziale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA