Tracollo Napoli: la Roma passa 4-0 Seconda sconfitta di fila per Baronio

di Gennaro Arpaia

Non piove su Frattamaggiore, ma diluvia sul Napoli di Roberto Baronio. Dopo la sconfitta di Palermo di una settimana fa, gli azzurrini trovano il secondo ko di fila, stavolta tra le mura amiche, nel big match del turno. La Roma passa a Napoli senza alcun problema, un poker pesante da digerire e difficile anche da analizzare, visto il tracollo azzurro già nel primo tempo. La squadra giallorossa, in pratica, la chiude nei primi 45 minuti di gioco e poi gestisce nella ripresa con anche il vantaggio degli uomini in campo.



Pronti via e la Roma è già avanti: passano sette minuti e la punizione beffa di Pezzella buca tutta la difesa e anche Idasiak. Gli ospiti festeggiano dedicando il gol a Riccardo Calafiori, giocatore giallorosso classe 2002 infortunatosi gravemente al ginocchio sinistro nell’ultima gara di Youth League. Il Napoli ci prova pure a reagire, ma gli errori di Palmieri fanno capire che non è la giornata giusta. Al minuto 11 è Celar a raddoppiare, evidente l’errore del portiere napoletano Idasiak che si lascia superare da un colpo di testa non irresistibile, poi il tris ancora con Celar che alla mezz’ora taglia la difesa di casa in due e chiude il match.



Qualche minuto più tardi si fa espellere anche Manzi, il difensore azzurro allontanato dal campo per doppia ammonizione, e la gara va in archivio. Mezzoni e ancora Palmieri, a cavallo tra i due tempi, provano a riaprirla, ma devono incassare anche il poker al 70° con Buso che anticipa tutti da calcio d’angolo e festeggia. De Rossi dà il via alla girandola dei cambi, Baronio prova a smuovere le acque lanciando in campo Illuminato, Sgarbi e Perini, ma il finale non cambia il risultato. Greco sfiora il quinto gol romanista appena prima del fischio finale con gli azzurrini che restano a quota 6 punti in classifica dopo i primi quattro turni.

