Trasferta vietata allo Stadium: il sito Juve non vende ai napoletani

Manca ancora un po' alla sfida tra Juventus e Napoli dell'Allianz Stadium, in programma a Torino il prossimo 31 agosto per il secondo turno di questo campionato, ma già si respira l'aria elettrica dello storico infiammato confronto tra le due formazioni che meglio di tutte hanno fatto in Serie A nelle ultime stagioni.



A far infuriare i tifosi azzurri, però, la decisione già venuta fuori dal sito ufficiale bianconero che da ieri ha messo in vendita i biglietti per quello che sarà a tutti gli effetti l'esordio ufficiale della nuova Juventus di Sarri davanti al proprio pubblico. Come si legge dal sito, infatti, è stata già negata la vendita ai tifosi nati e/o residenti in Campania.



«Ulteriori comunicazioni e/o restrizioni sulle modalità di vendita libera verranno comunicate in seguito» annuncia il sito ufficiale bianconero, ma la notizia fa già discutere. Le aperture concesse negli ultimi anni sembravano aver riaperto alla possibilità di vedere i tifosi napoletani in giro per l'Italia, ma la decisione - ancora non pubblicata ufficialmente dagli organi di sicurezza nazionali - è destinata a far discutere in questo avvio già incandescente di stagione.









