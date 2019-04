Tremila tifosi azzurri all'Emirates: ​pericolo scontri prima del match

di Pino Taormina

Inviato a Londra



«Tolerance zero». Un pugno di ferro nel guanto di velluto di una accoglienza apparentemente cordiale. Nei giorni del fermento inglese per l'esito della Brexit, l'arrivo dei tremila napoletani dall'Italia non preoccupa più di tanto la polizia londinese. Riusciranno a farsi sentire, nonostante i circa 60mila spettatori (sold out, ma qui è normale) che affolleranno gli spalti della struttura venuta su nel 2004. Le leggi qui sono chiare: e le celle di sicurezza della stazione di polizia di Highbury, il quartiere a nord di Londra dove sorge lo stadio, sono pronte ad aprirsi per ogni comportamento non in linea con le regole che qui rispettano ciecamente Basta anche indossare una sciarpa azzurra, in un settore destinato esclusivamente ai fan locali, per far scattare il fermo e l'allontamento dallo stadio. Almeno un centinaio di uomini, compresi squadroni a cavallo pronti a intervenire per dirimere eventuali risse, saranno dislocati tra Drayton Park e Aubert Park, le via d'accesso all'Emirates. Controlli serrati ovunque, a partire dal ponti dedicati ai pionieri dei Gunners, Danny Friszman e Ken Friar. E vigilanza anche nelle due stazione del metro adiacenti l'impianto, ovvero Holloway e Higbury & Islington.



La vigilanza nell'impianto, invece, è qui affidata a circa 800 steward: che non sono semplicemente degli accompagnatori, ma hanno un potere anche molto simile a quello di un pubblico ufficiale. Guai a fare storie, quindi. Tanti gli emigranti che lavorano nell'isola d'Albione che si sono accaparrati i biglietti: non è escluso che siano almeno un migliaio. Da aggiungersi ai 3000 che da ieri pomeriggio, tra voli diretti e i due charter sbarcheranno a Londra.

