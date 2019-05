Trippier, i tifosi del Tottenham lo attaccano: «Sei inutile»

C'erano anche gli occhi interessati dei tifosi napoletani ieri sera durante la semifinale di ritorno di Champions tra Ajax e Tottenham. Il motivo era la presenza in campo di Kieran Trippier, terzino inglese che si è reso protagonista in modo negativo durante il match. In occasione di un calcio d’angolo per la squadra olandese, si dimentica di De Ligt e lo lascia saltare indisturbato: morale della favola il difensore olandese segna senza problemi.



I tifosi del Tottenham, allora, non hanno perso tempo per commentare l’errore commesso dal loro giocatore e le reazioni sui social ovviamente non sono state affatto positive: «Non deve giocare più, non lo vogliamo!», «Sei inutile», «Puoi andare a Napoli», sono stati questi i principali commenti rivolti al numero 2 degli Spurs.



Nel secondo tempo però il calciatore inglese è stato tra i migliori in campo, Trippier infatti è riuscito più volte a mettere in difficoltà l’Ajax arrivando spesso al cross con pericolosità.

