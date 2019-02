Il Napoli batte anche nella gara di ritorno lo Zurigo (2-0) e si qualifica senza problemi per gli ottavi di finale di Europa League. Ancelotti manda in campo diverse riserve ma nonostante ciò il divario tecnico fra le due squadre è sempre notevole e gli azzurri controllano la gara senza affanni. Per i partenopei si tratta quasi di un allenamento.



L'allenatore dello Zurigo Magnin, costretto dalla necessità di dover tentare un'impresa per ribaltare il 3-1 dell'andata a favore del Napoli, si affida inizialmente a un atteggiamento spregiudicato. Rispetto alla gara giocata in Svizzera, i due esterni di centrocampo, Winter e Kololli, vengono schierati come esterni di difesa con l'evidente scopo di tentare di spostare avanti l'asse della manovra. A questa mossa tattica si aggiunge una maggiore aggressività degli svizzeri che cercano in tal modo da un lato di contrastare il possesso palla e gli spunti offensivi degli avversari e dall'altro di giocarsi le loro possibilità di sbloccare il risultato nella fase iniziale della partita.



Ma nel calcio non sempre ciò che gli allenatori stabiliscono al momento della preparazione dell'incontro trova poi una concreta realizzazione. E infatti il Napoli, grazie anche alle superiori qualità tecniche dei propri calciatori, lascia sfogare lo Zurigo e nell'arco di una decina di minuti si impossessa del predominio del gioco che conserva poi fino alla fine.

Gli svizzari iniziano il match attaccando ma la prima vera occasione è di Insigne al 5': pallonetto fuori di poco. Gli elvetici però ci credono di più, Napoli attendista e lento. Una chance capita sui piedi di Verdi, ma l'ex Bologna si fa anticipare dal portiere. Al 24' è Insigne a divorare il gol del vantaggio da buona posizione. Mertens ci riprova al 37', la palla non vuole entrare. Entra però al 41' con Verdi che si sblocca su assist di Ounas: vantaggio azzurro. Termina così il primo tempo.Nella ripresa subito una buona occasione per gli svizzeri, Meret si salva. Qualche minuto dopo Ghoualm è atterrato in area, ma non è concesso il rigore. Esce un ritrovato Chiriches per far spazio a Luperto. Dopodiché è Zielinski a far spazio ad Allan. Match bloccato fino al 73' quando un assist di Mertens manda Ounas in rete. Il franco-algerino fa così spazio a Milik. Il polacco tenta subito un gran gol ma l'estremo difensore Brecher dice di no. Milik sfortunato alnche al 90' quando per un soffio non riesce a segnare, un po' come accaduto contro il Torino. Termina così la partita, ora occhio agli ottavi.Meret; Hysaj, Chiriches, Koulibaly, Ghoulam; Ounas, Diawara, Zielinski, Verdi; Insigne, Mertens.A disposizione: Ospina, Malcuit, Luperto, Maksimovic, Allan, Callejon, Milik.Brecher; Winter, Bangura, Kryeziu, Kololli; Khelifi, Sohm, Domgjoni, Schonbachler; Odey, Ceesay.A disposizione: Vanins, Maxso, Kharabadze, Krasniqi, Dixon, Zumberi, Kasai. Allenatore: Magnin

