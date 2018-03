Tutto fatto per il rinnovo di Allan: il brasiliano azzurro fino al 2023

Un accordo annunciato che è ormai cosa fatta. Allan e il Napoli continueranno insieme ben oltre il 2019: il contratto del calciatore brasiliano è stato rinnovato in queste ore fino al 2023, con importante adeguamento dell’ingaggio per il centrocampista che, arrivato al terzo anno di Napoli, è diventato uno dei punti fermi della squadra di Sarri.



Gia 4 gol quest’anno, il rinnovo di Allan è stato annunciato dal Napoli attraverso i suoi canali ufficiali. «Aurelio De Laurentiis ringrazia Andrea Chiavelli e Cristiano Giuntoli che hanno collaborato in questi mesi all’estensione del contratto di Allan fino al 2023 e ringrazia il calciatore per aver sottoscritto in data odierna il relativo contratto», si legge dall’account Twitter azzurro. Dopo i rinnovo di Ghoulam e Chiriches, dunque, il Napoli blinda un altro elemento importante della squadra in vista del futuro.

Ringrazio Andrea Chiavelli e Cristiano Giuntoli che hanno collaborato in questi mesi alla estensione del contratto di Allan fino al 2023 e ringrazio il calciatore per aver sottoscritto in data odierna il relativo contratto #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) 8 marzo 2018

