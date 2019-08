Tutto il Napoli vicino a Luis Enrique: «Il nostro affetto alla tua famiglia»

La tragedia che ha colpito la famiglia di Luis Enrique, allenatore passato anche in Italia sulla panchina della Roma, ha lasciato sgomento il mondo del calcio. Da ogni parte del mondo messaggi di affetto e sostegno per l'ex allenatore giallorosso che qualche mese fa aveva detto addio alla panchina della nazionale spagnola per stare accanto alla figlia Xana, scomparsa proprio ieri a 9 anni a causa di un tumore.

«Un grande abbraccio e tutto il mio affetto alla tua famiglia» ha scritto su Twitter Carlo Ancelotti, che Luis Enrique lo conosce molto bene per averlo affrontato da avversario in Liga. Anche il club azzurro ha twittato la sua vicinanza allo spagnolo: «La SSC Napoli è vicina a Luis Enrique e alla sua famiglia per la scomparsa della piccola Xana».In serata, inoltre, era arrivato anche il messagio di Fabián Ruiz. Lo spagnolo del Napoli deve molto all'allenatore ex Barcellona e Roma, proprio Luis Enrique, infatti, aveva convocato per la prima volta il centrocampista azzurro in nazionale maggiore lo scorso marzo: «Tutto il mio affetto va alla famiglia di Luis Enrique in questo momento tanto difficile».

