Udinese, gioielli da 90 milioni: da Allan a Meret tutti gli affari

di Bruno Majorano

Dalla C alla Champions. Un refrain che nell'era De Laurentiis è andato per la maggiore, ma che può essere facilmente riadattato per raccontare il rapporto che c'è tra il Napoli e l'Udinese quando si tratta di calciomercato. Sì, perché è lunga la lista di calciatori passati dal Friuli alla Campania e il filo parte proprio da quando il Napoli (all'epoca Napoli Soccer) era in serie C, nonostante lo stesso De Laurentiis l'abbia ribattezzata «Una bottega cara». Il primo colpo del mercato dell'era De Laurentiis, infatti, è stato il Pampa Sosa, arrivato sì a costo zero, ma pur sempre dall'Udinese. Da lì in avanti un sodalizio che non si è mai interrotto, fino ai giorni d'oggi, con Allan, Zielinski e Meret perni della squadra di Ancelotti.



ULTIMI ARRIVATI

Nell'estate di calciomercato 2018, sono arrivati in casa Napoli Alex Meret e Orestis Karnezis. Il primo rappresenta il futuro degli azzurri, che infatti hanno versato nelle casse dell'Udinese la bellezza di 22 milioni di euro. Una cifra che sul momento poteva sembrare eccessiva, ma dopo che Alex di è ripreso dall'infortunio lampo, sta dimostrando tutto il suo grande valore: 22 anni e un talento cristallino. In casa Udinese lo avevano capito subito. Perché quando le prime sirene spagnole iniziarono a tentare Simone Scuffet per portarlo all'Atletico, nessuno sembra preoccupato. «Tanto c'è Alex che prenderà il suo posto». E così è stato. Meret sarebbe potuto rimanere ancora a lungo a Udine, ma quando il Napoli si è presentato con un'offerta così importante, è stato impossibile dire di no.





