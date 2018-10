Fabián entra e segna un golazo: classe operaia e futuro da Gerrard

di Marco Ciriello

Si spalanca la bocca davanti a un tiro a giro come quello che parte dal destro di Fabian Ruiz. Si spalanca la bocca davanti allo spettacolo di un primo tempo senza tabù, dimenticando che si gioca fuori casa, in uno dei pochi stadi belli d'Italia, il Dacia Arena. Ruiz da operaio supremo, almeno così era stato percepito in estate, diventa raffinato finalizzatore, all'estremo dell'area di rigore, dalla sinistra si libera di Seko Fofana, lascia visibilmente disarmato uno come Valon Behrami e poi senza slabbrature stilistiche disegna una traiettoria unica, che Simone Scuffett può solo guardare. Il primo gol dello spagnolo lascia intravedere un futuro da Steven Gerrard. Un vagocampista che ha fisico e piedi, che può bloccare e sbloccare le azioni, capace di aperture raffinate come di entrate decise, di valere anche in inferiorità numerica, apnea e recupero, e che deve solo entrare nell'equilibro zen ancelottiano, e questa volta ci entra lateralmente, per il gol e per l'infortunio a Verdi.



