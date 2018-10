Udinese Napoli live dalle 20.30: gli azzurri con Milik e Mertens

Va in scena alla Dacia Arena di Udine l'anticipo del sabato sera alle ore 20.30 tra Udinese e Napoli; i friulani vengono da 3 sconfitte consecutive con Lazio, Bologna e Juventus, e cercano i 3 punti per tenere lontana la zona più calda della classifica, mentre il Napoli di Carlo Ancelotti sale al Friuli con l'obiettivo di vincere per restare in scia alla corazzata Juventus capolista della Serie A.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



UDINESE (4-4-1-1)

22 Scuffet; 19 Stryger Larsen, 5 Troost-Ekong, 17 Nuytinck, 3 Samir; 11 Behrami; 72 Barak, 6 Fofana, 38 Mandragora, 10 De Paul; 15 Lasagna.

A disposizione: 1 Musso, 88 Nicolas, 4 Opoku, 2 Wague, 18 Ter Avest, 99 Balic, 21 Pontisso, 23 Pussetto, 9 Vizeu, 77 D'Alessandro, 91 Teodorczyk. All. Velazquez.



NAPOLI (4-4-2)

27 Karnezis; 2 Malcuit, 33 Albiol, 26 Koulibaly, 23 Hysaj; 7 Callejon, 5 Allan, 20 Zielinski, 9 Verdi; 14 Mertens, 99 Milik.

A disposizione: 25 Ospina, 22 D'Andrea, 19 Maksimovic, 86 Mario Rui, 30 Rog, 42 Diawara, 17 Hamsik, 8 Fabian Ruiz. All. Ancelotti.



ARBITRO: Mariani di Aprilia

