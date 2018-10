Al termine dell'allenamento di rifinitura di questa mattina, Carlo Ancelotti ha annunciato la lista dei convocati in vista della gara di domani sera contro l'Udinese. Insigne non sarà del match per un leggero affaticamento.



I convocati: Ospina, Karnezis, D'Andrea, Albiol, Maksimovic, Koulibaly, Malcuit, Mario Rui, Hysaj, Fabian Ruiz, Rog, Allan, Diawara, Hamsik, Zielinski, Verdi, Mertens, Callejon, Milik.

