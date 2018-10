Di Natale gioca Udinese-Napoli: «Che forza Mertens. E il mio Allan»

di Bruno Majorano

Dici Udinese-Napoli e pensi subito ad Antonio Di Natale. Totò è stato il simbolo di questa sfida: lui napoletano di nascita ma friulano di adozione. Perché la maglia numero 10 dell'Udinese - quella che oggi è stata ereditata da De Paul - ha rappresentato un connubio praticamente fisso con il nome di Di Natale. A quattro anni dal suo ultimo Udinese-Napoli, Totò ha cambiato vita. Ma fino a un certo punto. Ha lasciato il calcio giocato e si è dedicato alla panchina. Ha sposato la causa dello Spezia in serie B (da un bianconero all'altro) e collabora con l'allenatore Marino nella cura della fase offensiva della squadra.



Non ci dica che non segue più l'Udinese?

«Assolutamente no. La seguo eccome. E mi piace la squadra di quest'anno».



Cosa in particolare?

«Hanno una squadre molto giovane ma con qualche giocatore di esperienza».



Che idea si è fatto di Velazquez, l'unico allenatore straniero della nostra serie A?

«Ha portato le sue idee e ha iniziato bene. Da quello che mi raccontano da Udine è un grande lavoratore e ha una grande voglia di allenare sul campo. Soprattutto gli piace far divertire i ragazzi».



Passiamo ai singoli: da attaccante ad attaccante, che giudizio si è fatto di Lasagna?

«È un grandissimo attaccante: sa fare gol e sta dimostrando il suo valore. E poi è un bravissimo ragazzo, quindi sono contento per lui».



La scorsa settimana è arrivata anche la chiamata in Nazionale.

«In realtà me l'aspettavo già l'anno scorso quando aveva fatto un grande campionato. Sta migliorando ogni anno. Le sue qualità migliori sono la velocità e la capacità di attaccare molto la profondità».



