Napoli, senti la carica dei tifosi: «Torneremo da Udine coi tre punti»

di Oscar De Simone

Dopo la sosta per le nazionali il Napoli torna in campo al Dacia Arena di Udine. La sfida non è di quelle più semplici e i ragazzi di Ancelotti sono consapevoli di dover far bene ad ogni costo. Sono sei i punti di distanza dalla Juve ed il solo modo per non aumentare il gap è vincere.



«È importante la partita di oggi - affermano i tifosi - soprattutto per il morale della squadra. Ancelotti è un allenatore troppo esperto per fallire un appuntamento del genere e sa come caricare i ragazzi. Quello di Udine non è mai stato un campo facile per noi, ma adesso le cose sono diverse rispetto al passato. Siamo convinti che torneremo a Napoli con tre punti. Questa gara è importante anche in vista della sfida di mercoledì in Champions contro il Psg».

