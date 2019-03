Udinese, Nicola: «Abbiamo avuto risposte contro un Napoli forte»

Una gara importante, che dà risposte interessanti per il proseguimento di stagione dell’Udinese. «Non era facile qui stasera, ma abbiamo fatto una buona partita. Sono soddisfatto, quello che interessava a noi era migliorare nel gioco e mantenere questo livello nei momenti chiave», ha detto Davide Nicola a Sky Sport. «Da questa sera possiamo imparare tanto, ma anche altre volte abbiamo fatto bene. A Torino non eravamo riusciti ad essere così organizzati, contro il Napoli abbiamo fatto molto meglio ma bisogna accettare la forza degli avversari».



«Ci dobbiamo far trovare pronti nelle partite che contano, con il Genoa sarà già importante perché il campionato si avvia alla fase finale. La classifica si è accorciata per tutti, manca ancora un po’ e possiamo dire ancora la nostra se manteniamo questo entusiasmo», ha concluso Nicola.

