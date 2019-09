Ufficiale, Llorente è del Napoli: «Sono felice di questa avventura»

Era arrivato a Roma venerdì con il sorriso, pronto a tuffarsi in questa nuova avventura. Poi le visite mediche di rito sabato mattina a Villa Stuart dove ha avuto il primo vero contatto con lo staff azzurro ed il mondo Napoli. Ora arriva anche l’ufficialità: Fernando Llorente è un nuovo calciatore del Napoli, legato al club azzurro per i prossimi due anni dopo aver firmato il contratto con la società di Aurelio De Laurentiis, come comunicato dal sito ufficiale.

Nato a Pamplona nel febbraio del 1985, l’attaccante spagnolo era svincolato dopo il biennio in maglia Tottenham. Con gli Spurs, nella scorsa stagione, ha raggiunto la finale di Champions perdendo poi contro il Liverpool di Klopp. Attaccante di stazza importante e comprovata esperienza, vanta nel suo palmares un Mondiale ed un Europeo vinti con la nazionale spagnola. Nella sua carriera ha vestito le maglie di Athletic Bilbao, Juventus, Siviglia, Swansea e, appunto, Tottenham, segnando in totale 196 reti.Subito dopo l'annuncio, Llorente ha voluto salutare i suoi nuovi tifosi con un post Instagram: «Sono molto felice di iniziare questa nuova avventura con il Napoli!», ha scritto lo spagnolo. «Sicuramente ci aspettano grandi momenti da vivere insieme, ed io farò del mio meglio per raggiungere tanti obiettivi importanti. Ringrazio tutti i tifosi di questa grande squadra per l’affetto che già da subito mi avete dimostrato. Grazie molte davvero!».Poco prima, l'ariete spagnolo aveva dato il suo addio al Tottenham, la squadra di cui ha vestito la maglia nelle ultime due stagioni e con cui ha sfiorato la vittoria della Champions un anno fa. «Due stagioni, una finale di Champions e probabilmente uno dei gol più importanti della mia carriera. Oggi saluto il Tottenham però quel gol contro il City, la rimonta contro l’Ajax in semifinale e il ruggito di White Hart Lane saranno sempre nei miei ricordi. Ci è sfuggita una Champions però avrete da oggi un tifoso in più. È stato un onore vestire quella maglia, avrò sempre dolci ricordi per voi. Vi auguro il meglio, grazie».

