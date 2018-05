Prepartita di addii al San Paolo prma di Napoli-Crotone, ultima giornata di campionato. All'ingresso delle squadre per il riscaldamento lo speaker dello stadio ha presentato l'ingresso del portiere azzurro: «Per l'ultima volta con la maglia azzurra, ecco a voi Pepe Reina», scatenando l'applauso dei tifosi per lo spagnolo che gioca oggi la sua ultima gara con il Napoli prima di trasferirsi al Milan. Reina si è diretto verso la curva B per salutare, commosso, i supporters. Addio anche a Christian Maggio che lascia il Napoli dopo dieci stagioni e che ha ricevuto una maglia speciale. Maggio ha salutato i tifosi con il suo tipico inchino davanti allo striscione «sei l'esempio», che gli è stato dedicato. Maglia speciale anche per Marek Hamsik, che ha raggiunto la scorsa settimana le 500 presenze in azzurro ma oggi è in panchina. Celebrato anche Jorginho, che ha superato le 150 presenze e in estate potrebbe anche lasciare Napoli se il club cedesse alle offerte per litalo-brasiliano che arrivano dalla Premier Leahue, in particlare dal Manchester City. Il tecnico del Napoli Sarri, invece, è entrato in campo normalmente andandosi a sedere in panchina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA