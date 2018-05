Napoli, l'entusiasmo dei secondi: «Abbiamo vinto sul campo»

di Oscar De Simone

È una città in festa quella che questo pomeriggio attende la partita degli azzurri al San Paolo. Una gara che segna la fine di una stagione importante e giocata a ritmi elevati dai ragazzi di Sarri. Oggi contro il Crotone non sarà solo una partita, ma soprattutto una festa di buon augurio per il prossimo anno.



«Siamo convinti che questa squadra abbia fatto il proprio meglio - dichiarano i tifosi - adesso noi non possiamo fare altro che dimostrare tutto il nostro apprezzamento e la nostra stima. Salutiamo una grande formazione e un portiere che ci ha dato tanto. Vogliamo solo che il presidente investa cifre importanti per portare a Napoli giocatori di spessore che possano farci vincere quello scudetto che quest’anno sentiamo di aver conquistato sul campo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA