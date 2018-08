Un Napoli di «ghiaccio»: svelata la terza maglia della nuova stagione

Ultima serata di amichevoli internazionali per il Napoli ed anche l’occasione giusta, come annunciato dalla società nei giorni scorsi, per presentare ai tifosi azzurri la terza ed ultima maglia della collezione indossata dalla squadra di Carlo Ancelotti nella stagione che comincerà ufficialmente il prossimo sabato contro la Lazio. Come per le prime due divise già presentate - azzurra e nera - anche in questa occasione si continua sul tema «animalier» già ampiamente approvato da gran parte del tifo azzurro con il volto di una pantera ruggente stampato sul fianco sinistro.



La terza «Kombat» stagionale di Kappa, però, stavolta offrirà ai tifosi azzurri una nuova colorazione grigio-ghiaccio (l’ultima simile fu utilizzata nella stagione 2009-10). Gli inserti sulle spalle a fare da contrasto saranno sempre in azzurro, come richiamo alla prima versione, ma la novità della terza maglia di quest’anno è che sul retro sarà completamente bianca. Il bianco è stato poi scelto anche per il colletto (disponibile solo nella versione-gara ndr), mentre i loghi del marchio tecnico manterranno il colore nero. La divisa è già disponile da stasera nello store online del sito ufficiale del club.

















