Il pasticciere Sabatino Sirica ha realizzato una torta speciale per festeggiare i 116 (poi diventati 117) gol realizzati con la maglia del Napoli. Una torta per addolcire anche una serata decisamente storta per il Napoli che è stato eliminato dalla coppa Italia, sconfitto ai quarti di finale dall'Atalanta (1-2) nella gara casalinga del San Paolo.

