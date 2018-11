Italia Under 21, Luperto convocato per Inghilterra e Germania

Prove d’Europeo con Inghilterra e Germania: prima convocazione per La Gumina



Il 15 novembre a Ferrara la sfida con i pari età inglesi, il 19 a Reggio Emilia il match con i tedeschi



Due importanti ‘crash test’ attendono la Nazionale Under 21, che in vista dell’Europeo casalingo di quest’estate affronterà Inghilterra e Germania, entrambe qualificate al torneo continentale dopo aver vinto i rispettivi gironi, nelle amichevoli in programma giovedì 15 novembre (ore 18.30 – diretta su Rai 2) allo stadio ‘Paolo Mazza’ di Ferrara e lunedì 19 novembre (ore 18.30- diretta su Rai 2) allo stadio ‘Città del Tricolore’ di Reggio Emilia.



Per la doppia sfida con i pari età inglesi e tedeschi, il tecnico Luigi Di Biagio ha convocato 27 calciatori, che si raduneranno nella serata di domenica 11 novembre ad Abano Terme. L’unica novità nel reparto avanzato, con la prima chiamata in Under 21 per l’attaccante dell’Empoli Antonino La Gumina.



L’Italia, che tornerà in campo ad un mese esatto di distanza dal successo (2-0) con la Tunisia, affronterà per la 19ª volta l’Inghilterra, con cui ha un bilancio di 8 vittorie, 5 pareggi e altrettante sconfitte. Sono invece 8 i precedenti con i pari età tedeschi, con un bilancio di 2 successi per gli Azzurrini, 3 pareggi e 3 sconfitte. Lascia ben sperare il computo dei match ospitati a Ferrara e Reggio Emilia, dove l’Under 21 ha giocato in passato rispettivamente sei e cinque volte uscendo sempre dal campo vittoriosa.



L’elenco dei convocati :

Portieri: Emil Audero (Sampdoria), Alessandro Plizzari (Milan), Simone Scuffet (Udinese);

Difensori: Claud Adjapong (Sassuolo), Alessandro Bastoni (Parma), Kevin Bonifazi (Spal), Arturo Calabresi (Bologna), Davide Calabria (Milan), Fabio Depaoli (Chievo Verona), Sebastiano Luperto (Napoli), Gianluca Mancini (Atalanta), Giuseppe Pezzella (Udinese), Filippo Romagna (Cagliari);

Centrocampisti: Gaetano Castrovilli (Cremonese), Manuel Locatelli (Sassuolo); Rolando Mandragora (Udinese), Alessandro Murgia (Lazio), Matteo Pessina (Atalanta), Luca Valzania (Atalanta), Nicolò Zaniolo (Roma);

Attaccanti: Patrick Cutrone (Milan), Moise Kean (Juventus), Antonino La Gumina (Empoli), Riccardo Orsolini (Bologna), Vittorio Parigini (Torino), Daniele Verde (Real Valladolid), Luca Vido (Perugia).

Staff – Capo delegazione: Massimo Ambrosini: Allenatore: Luigi Di Biagio; Dirigente accompagnatore: Vincenzo Marinelli; Coordinatore della Nazionali giovanili: Maurizio Viscidi; Segretario: Mauro Vladovich; Assistenti allenatore: Massimo Mutarelli e Carmine Nunziata; Preparatore atletico: Vito Azzone; Preparatore dei portieri: Antonio Chimenti; Match analyst: Filippo Lorenzon; Medici: Angelo De Carli e Luca Gatteschi; Fisioterapisti: Enzo Paolini, Alfonso Casano ed Emiliano Bozzetti; Osteopata: Andrea Galli; Nutrizionista: Cristian Petri.

