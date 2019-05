Universiadi, rivoluzione San Paolo: ecco i nuovi bagni nelle curve

Prende sempre più forma il nuovo San Paolo. Proseguono a ritmo spedito infatti i lavori di ammodernamento della struttura di Fuorigrotta in vista delle prossime Universiadi napoletane di luglio che hanno permesso gran parte dei lavori di ristrutturazione e rifacimento per alcuni settori strategici dello stadio.



Nei giorni scorsi sono cominciati i lavori di installazione dei nuovi sediolini che cambieranno il volto alla struttura con nuovi colori ed un impatto visivo sicuramente migliore rispetto agli ultimi anni. Le sedute garantiranno maggiore comfort agli spettatori che saranno presenti a Fuorigrotta per assistere alle gare previste dal programma del torneo. Insieme ai sediolini, anche il nuovo impianto luci e audio sembra essere ormai pronto per assistere nel migliore dei modi gli spettatori nelle prossime settimane.



Nodo cruciale del San Paolo, però, sono da anni ormai i bagni a disposizione dei tifosi, soprattutto nei settori più popolari. Anche lì i sostenitori azzurri potranno trovare una bella novità, probabilmente già a partire dalla gara con l'Inter che è in programma domenica sera e che chiuderà l'annata interna della squadra di Ancelotti. I nuovi servizi, infatti, sono già stati installati e sembrano essere pronti all'uso in Curva A, regalando ai napoletani bagni moderni e all'avanguardia per la prossima stagione sportiva.

