Universiadi, scende in campo anche Alex Meret

di Diego Scarpitti

Scende in campo per le Universiadi 2019 anche il portiere del Napoli e della Nazionale italiana Alex Meret. Alla vigilia della gara con la Finlandia il video del numero uno azzurro, per annunciare l'evento internazionale dal 3 al 14 luglio. A stretto giro saranno resi noti i nomi dei convocati, che parteciperanno ai Giochi universitari all'ombra del Vesuvio. Si preannuncia una manifestazione multidisciplinare imperdibile, seconda soltanto alle Olimpiadi.

