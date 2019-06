Il Valencia apre l'asta per Rodrigo: prezzo base 70 milioni di euro

Il Napoli e Rodrigo sempre più distanti. A riportare la notizia in queste ore è direttamente il quotidiano spagnolo Marca, che spiega la strategia del Valencia riguardo l'attaccante di origini brasiliane e in campo in questi giorni con la nazionale iberica. Il club di Aurelio De Laurentiis è stato il primo a farsi sotto con la società valenciana per l'acquisto della punta classe 1991, ma l'offerta di 35 milioni è stata ritenuta troppo bassa.



Il Valencia valuta Rodrigo circa 70 milioni di euro, una cifra spropositata e sicuramente lontana dagli standard di mercato del Napoli. Gli spagnoli, però, sanno bene di poter scatenare un'asta sul mercato europeo nelle prossime settimane, così tirano la corda. Su di lui ci sono anche il Barcellona, il Bayern Monaco e la nuova Roma di Fonseca ma, si legge, è difficile pensare che il Napoli provi a rilanciare aumentando di troppo la prima offerta già recapitata.

