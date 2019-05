Valore dei club, Napoli 18esimo al mondo: azzurri crescono del 10%

Qual è il club di calcio che vale di più in giro per il mondo? Non di solo pallone, ormai, vivono le squadre di calcio e la componente economica resta uno dei fattori fondamentali per la crescita e la resa anche sportiva dei club. Secondo l'ultimo studio di Kpmg Football Benchmark sui principali 32 club europei, come riportato da Il Sole 24 ore, il Real Madrid occupa la prima posizione della speciale classifica scalzando il Manchester United e con un valore d’impresa di 3.224 milioni di euro, +10% rispetto all’anno precedente.



Red Devils al secondo posto (3.207 milioni) con il podio chiuso dal Bayern Monaco (2.696 milioni di euro). Fuori dal terzetto di testa il Barcellona, inseguito dalle due inglesi Manchester City e Chelsea. Unica italiana nella Top 10 della speciale classifica è ancora la Juventus (1.548 milioni di euro), ma i bianconeri sono stati superati in graduatoria dal Tottenham di Maurizio Pochetttino, il cui valore è aummentato del 31% a 1.679 milioni. Le altre italiane sono l'Inter, 15esima con 692 milioni (+41%), il Napoli 18esimo con 569 milioni (+10%) e il Milan 19esimo con un valore complessivo di 555 milioni (+8%).



Facile intuire, quindi, come la Juventus da sola valga più di Inter e Napoli messe insieme (1.261 milioni), o più delle due squadre milanesi sommate (1.247 milioni), oppure più di Napoli, Roma e Lazio (1.382 milioni). Per lo sviluppo della classifica attuale, vengono considerati cinque parametri: redditività (soprattutto incidenza del costo del personale sui ricavi), popolarità sui social media, potenziale sportivo (valore di mercato della squadra), diritti tv, proprietà dello stadio. Sono inclusi nell’analisi i due bilanci fino al 30 giugno 2018, mentre non vengono considerati i risultati economici e sportivi della stagione sportiva 2018-2019.





