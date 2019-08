Van Bommel si tiene stretto Lozano «Se sta bene domani, giocherà»

Una trattativa in via di definizione, ma Mark van Bommel non vuole saperne di lasciar andare Hirving Lozano. «Non si è allenato fin qui dopo il colpo ricevuto nell'ultima partita, ma non siamo preoccupati dall'infortunio. Vedremo come sta nelle prossime ore e poi decideremo, ma se sta bene andrà in campo» ha detto l'allenatore del Psv.



Il club olandese sta per cedere il messicano al Napoli di Carlo Ancelotti e van Bommel non si nasconde. «So che può succedere qualcosa oggi, domani o nelle prossime ore, aspetto comunicazioni dal club. Ma se ho un giocatore a disposizione non posso non farlo giocare pensando ad una sua futura cessione ad altro club» ha spiegato. Domani sera gli olandesi giocheranno il ritorno di qualificazioni Europa League contro l'Haugensund.

