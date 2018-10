Liverpool, Van Dijk punta il Napoli: «Ci sarà un'atmosfera eccezionale»

Tra i pilastri della difesa del Liverpool attesa al San Paolo ci sarà anche Virgil Van Dijk, difensore arrivato ai Reds un anno fa per la cifra record di 75 milioni di sterline. La squadra di Jurgen Klopp si affiderà anche a lui per la gara di Champions contro il Napoli, crocevia della stagione per gli azzurri di Ancelotti. «Mi sento bene, anche le mie costole stanno bene», ha detto il centrale olandese riguardo all'infortunio subito. «Contro il PSG ho preso una botta, ne ho presa un'altra nella stessa zona contro il Southampton, ma sono un guerriero».



Il Liverpool sa bene che quella del San Paolo non sarà una passeggiata e arriva a Napoli con tutta la voglia di far bene. «Non giocherò mai bene fisicamente al 100%, ma non è un problema», ha aggiunto Van Dijk a Liverpool Echo. «Ora dobbiamo solo riposare e prepararci per il Napoli. Sarà una gara complicata contro un avversario forte, con una tifoseria pazza e una atmosfera eccezionale. Dovremo dimostrare tutto ciò di cui siamo capaci, sarà una gara bellissima e non vedo l'ora di giocarla».

© RIPRODUZIONE RISERVATA