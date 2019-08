Verdi, l'agente: «Torino un'opzione Ma vuole solo avere più spazio»

È tornato a parlare Donato Orgnoni, agente di Simone Verdi che sembra in uscita dal Napoli. «Continuo a leggere che Simone ha l’accordo con altri club come il Torino, ma non è vero nulla di tutto questo», ci ha tenuto a precisare ai microfoni di Radio Kiss Kiss.



«Noi abbiamo semplicemente chiesto alla società di trovare una soluzione per giocare con continuità, possiamo anche rimanere al Napoli se ci fosse la possibilità di trovare maggiore spazio», ha precisato. «Abbiamo fatto tutto con grande serenità. I rapporti con la società sono veramente ottimi, le valutazioni verranno fatte insieme per trovare la soluzione migliore per tutti. Il Torino può essere una opzione, sappiamo che Mazzarri è un suo estimatore, ma la premessa resta la stessa: Verdi non vuole andare via da Napoli, vuole semplicemente giocare a calcio».

