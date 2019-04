Verdi fa il neomelodico: l'azzurro canta in auto un brano di Alessio

Si è calato a pieno nella realtà napoletano e, in attesa che la gara contro l'Atalanta possa essere una nuova chance per lui in campo, Simone Verdi prova ai fan di poter essere un bravo cantante. L'esterno azzurro è stato immortalato nelle scorse ore sui social mentre si mette alla prova con una prova difficile: una canzone neomelodica.



Autore del brano è il noto neomelodico Alessio e la musichetta è famosa ai più visto che «Ancora noi», scelta anche in una delle precedenti stagioni di Gomorra, è una delle tracce favorite dai fan della serie tv napoletana.





© RIPRODUZIONE RISERVATA