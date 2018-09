Verdi festeggia il primo gol E arriva lo sfottò di Mertens

Venti minuti, tanto gli è bastato per trovare a Torino il primo gol della sua nuova vita azzurra. Simone Verdi finisce tra i protagonisti della settimana dopo il bellissimo gol della scorsa domenica contro i granata, una realizzazione che ne sottolinea sia la qualità che l'intelligenza, con un movimento da prima punta che ha seminato più volte il panico al centro della difesa di Mazzarri.



Il giorno dopo la gara contro il Torino, l'ex esterno bolognese ha festeggiato il primo gol stagionale con un post social direttamente dal suo account Instagram. E, tra i tanti commenti, arriva anche quello del compagno di squadra Dries Mertens: il belga non è stato ringraziato da Verdi, ma sceglie di commentare in ogni caso con un ironico «Prego» per quell'assist perfetto che gli ha consentito di andare in gol.





