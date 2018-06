Verdi, esterno o prima punta: è la chiave del doppio Napoli

di Roberto Ventre

Dalla rigidità tattica di Sarri alla duttilità di Ancelotti. Questa la grande rivoluzione in casa Napoli: due moduli base ai quali affidarsi e un numero maggiore di uomini che verranno alternati. Dalla filosofia dei titolarissimi del tecnico toscano alla rosa allargata e con l'idea di poter cambiare in base ai momenti delle partite e agli avversari.



IL DOPPIO MODULO

La scelta iniziale di Ancelotti dipenderà anche dagli uomini che avrà in ritiro e quindi dagli sviluppi di mercato sia in entrata che in uscita. Il 4-3-3, il modulo di Sarri, quello conosciuto a memoria dal gruppo già esistente, oltre ad esaltare Insigne, calza a pennello per Hamsik, Callejon e Mertens, tre uomini cioè ancora non sicuri al centro per cento della riconferma. Quindi, la loro presenza sarà fondamentale per la conferma dello stesso schieramento utilizzato da Sarri con i tre centrocampisti e il tridente d'attacco. Se invece qualcuno dei vecchi dovesse partire quest'elemento potrebbe rappresentare una spinta maggiore verso il 4-2-3-1, modulo utilizzato da Ancelotti nel Bayern Monaco, che prevede l'impiego di due centrocampisti particolarmente forti nella doppia fase e il direttore sportivo Giuntoli si sta muovendo su Badelj, Torreira e Fabian Ruiz.



IL JOLLY VERDI

L'uomo jolly in attacco, quello che può consentire con più disinvoltura i cambi di sistemi di gioco è Verdi, l'attaccante che arriverà dal Bologna e che nel 4-2-3-1 può giocare da esterno, sia a destra che a sinistra, e da trequartista alle spalle della prima punta. Un attaccante svelto e tecnico, perfetto anche per il 4-3-3, modulo nel quale giocherebbe sulla destra con Insigne a sinistra, lo stesso schieramento già sperimentato nell'Italia di Mancini contro l'Olanda, modulo nel quale Verdi potrebbe giocare anche tra i tre di centrocampo. Destro e sinistro, l'uomo in più anche sui calci di punizione dal limite che si potrà alternare con Insigne alle battute su palla da fermo.



PIÙ FISICITÀ

Rispetto al Napoli di Sarri in quello di Ancelotti ci sarà una maggiore fisicità. Innanzitutto tornerà Milik il centravanti polacco, una torre al centro dell'attacco, l'arma in più nell'ultimo finale di stagione. Il doppio infortunio al ginocchio lo ha tenuto fuori per quasi i suoi primi due anni di Napoli, dopo il Mondiale con la Polonia, potrà cominciare il lavoro con Ancelotti a Dimaro-Folgarida che prevede un centravanti di peso. Mertens è ancora un punto interrogativo e comunque il belga con il nuovo tecnico potrebbe tornare a giocare da esterno oppure da trequartista alle spalle proprio di Milik. Più muscoli anche a centrocampo con Diawara invece di Jorginho e con l'acquisto di qualche altro interprete con queste caratteristiche (vedi Badelj che si è svincolato a parametro zero dalla Fiorentina).





