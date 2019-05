Verdi per le strade di Napoli: va sul set de «L'amica geniale»

Pomeriggio alternativo per Simone Verdi che, terminate le sessioni di allenamento con il Napoli a Castel Volturno in vista della gara contro il Cagliari della prossima domenica, si è goduto qualche ora su un set cinematografico come quello de «L'amica geniale».



La fortunata serie Tv, dai racconti di Elena Ferrante, tornerà a breve con una seconda stagione ed ancora Napoli sarà la principale protagonista. In questi giorni i napoletani si sono imbattuti nelle registrazioni della nuova stagione per le strade della città ed anche l'esterno azzurro ha potuto vedere da vicino come Napoli è tornata, quartiere per quartiere, a vivere gli anni 60.











