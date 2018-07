Verdi a Napoli, ecco la nuova casa: «Stessa vista di Bologna?»

di Delia Paciello

«Stessa vista che avevate a Bologna?», così commentano i napoletani su Instagram accanto alle foto pubblicate da Laura Della Villa, compagna di Simone Verdi. Un’enorme terrazza che affaccia sul golfo dove potersi godere il sole di Napoli e serate all’aria aperta. Da poco hanno preso possesso della loro splendida casa in via Tasso e sono pronti alla nuova avventura.



I tifosi si scatenano davanti al primo scatto napoletano e sono pronti ad accogliere colui che a gennaio spezzò i cuori azzurri con il suo no; ma ora si aspetta che Simone faccia dimenticare il passato con le sue prestazioni in campo alla corte di Ancelotti. «Benvenuti a godere le nostre meraviglie», «E voi ci pensavate pure a lasciare l’Emilia!», si legge ancora sui social. Dopo le vacanze negli Stati Uniti l’esterno d’attacco e la sua dolce metà si preparano dunque alla nuova avventura. Oggi nuovamente a Pavia per i saluti, poi andranno a sistemare la loro nuova dimora.



Anche la zia di Simone, Catia, apprezza molto la nuova abitazione del suo nipotino: «Ho visto la casa attraverso le foto, è bellissima. So che sono felici e io lo sono per loro». E questo è solo l’inizio. Ancora non sanno cosa sono capaci di donare Napoli e i napoletani con il loro cuore e il calore unico.







