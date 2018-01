Verdi o Deulofeu, per gli azzurri è già ballottaggio sulla fascia

di Pino Taormina

Due frasi cult di avvicinamento al mercato di gennaio che si è aperto ieri. La prima, firmata da Sarri: «Il Napoli è una squadra difficilmente migliorabile negli undici titolari». La seconda, pronunciata ieri mattina a Canale 21 da De Laurentiis all'hotel Vesuvio: «Il mercato? Ne abbiamo a iosa (calciatori, ndr), forse ne abbiamo in abbondanza». Detto questo, prepariamoci a diversi scenari: il primo input del presidente è chiaro, bisogna vendere quelli che nel Napoli non stanno più bene. Ovvero, Giaccherini e Tonelli. De Laurentiis ha fatto cadere il suo veto su un suo pupillo: Maksimovic. In caso di offerta interessante, verrà presa in considerazione. Ecco perché Giuntoli in questi giorni si sta comportando con un certo attendismo. Sono momenti in cui occorre capire se, e soprattutto a quanto, possono andar via alcuni giocatori, e nello stesso tempo occorre lavorare sui nomi in entrata. Giuntoli, ormai divenuto dirigente esperto grazie a questi suoi anni napoletani, preferisce viaggiare a fari spenti. Di certo ieri si è nuovamente sentito con Donato Orgnoni, agente di Simone Verdi, per comprendere se ci sono margini per convincere il giocatore a dire di sì al trasferimento a gennaio. Verdi vorrebbe chiudere la stagione al Bologna, consapevole dello scarso minutaggio che lo attende al Napoli. Il Bologna ritiene l'offerta azzurra (25 milioni) molto vicina alla sua richiesta (28 milioni). Insomma, l'intesa non sarebbe complicata da raggiungere. Il ds azzurro monitora il Barcellona per Gerard Deulofeu, sogno di mezza serie A: il Barça lo gira in prestito fino a giugno quindi sarebbe l'opzione ideale per dare respiro agli sfiancati esterni azzurri. Insomma, l'obiettivo principale resta quello di dare respiro a Insigne e Callejon. Verdi o Deulofeu sono in pole, quindi. Ma occhio a Politano e Berardi del Sassuolo che pure restano osservati speciali da parte di De Laurentiis.



E Roberto Inglese? De Laurentiis ha più volte dichiarato che arriverà dopo il 6 gennaio. Difficile che Campedelli si metta di traverso, nonostante le tre sconfitte consecutive del Chievo. Certo, qualcosa non torna, viste anche le dichiarazione del calciatore. Ma il Napoli è pronto al braccio di ferro per portare Inglese alla corte di Sarri. Difficilmente ce ne sarà bisogno perché un punto di incontro verrà trovato. Intanto il dialogo tra Napoli e Ajax prosegue. E Amin Younes aspetta notizie con fiducia crescente. Del resto i due club hanno avviato da qualche giorno la trattativa per la cessione già a gennaio. Magari riconoscendo una piccola buonuscita agli olandesi (1 milioni di euro) o una percentuale sulla rivendita in futuro. Il dg del Genoa Perinetti frena su Perin. «Di sicuro non andrà via adesso». Napoli e Genoa non partono da posizioni distanti, anzi ci sono tutte le condizioni per una intesa già nei prossimi giorni. Piace sempre, e non poco, Rulli della Real Sociedad. Operazione che ha con vista giugno perché il Napoli dirà ovviamente di no a qualsiasi tipo di valzer dei portieri che possa tirare in ballo Reina a gennaio. Fatta anche per Machach: firmerà fino al 2022 e poi andrà in prestito.





