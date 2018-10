La meraviglia di Verdi e compagna: «Napoli, il nostro paradiso»

È uno dei pochi volti azzurri rimasti a Napoli durante la sosta per le nazionali, ma Simone Verdi e la compagna Laura sanno come impegnare il tempo durante questa lunga settimana senza impegni di campo. I due, arrivati in città l'ultima estate, non perdono occasione per godersi le bellezze di Napoli e così, tra una passaggiata nei vicoli e una foto a San Martino, si perdono anche davanati al panorama del Golfo.







«Il nostro paradiso», scrive Lady Verdi dal suo account Instagram con una foto del panorama di Napoli e della balconata di casa Verdi, con il calciatore azzurro che, poche ore più tardi, gioca con il cane Totò davanti al Golfo di Napoli illuminato dalle luci della sera.





