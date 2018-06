Verdi saluta i tifosi del Napoli «Pronto per la nuova avventura»

«Pronto per questa nuova avventura! Non vedo l’ora di iniziare!». Con questo messaggio pubblicato su Instagram, accompagnato dalla foto che lo ritrae al momento della firma del contratto con Aurelio De Laurentiis, Simone Verdi ha voluto salutare i suoi nuovi tifosi. L'esterno offensivo ieri è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli, Verdi ha dedicato anche un messaggio di ringraziamento ai tifosi del Bologna per il sostegno avuto: «Grazie di tutto Bologna! Vi porterò sempre nel cuore!».

