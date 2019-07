Verdi alla Samp, Ferrero si sfila: «Ma il Napoli chiede troppo»

Il futuro tutto da scrivere, con in lontananza il blucerchiato. La carriera di Simone Verdi potrebbe passare anche da Genova, dopo una stagione di Napoli in cui non ha sempre brillato. Il club di Ferrero ha provato già a strappare l'ex Bologna agli azzurri, ma l'affare sembra complicato: «De Laurentiis non vuole mai spendere soldi quando si tratta di comprare, ma poi per vendere spara cifre altissime».



Le parole del presidente sampdoriano sulla trattativa Verdi sono chiarissime: «Il calciatore da loro non gioca e vorrebbe venire da noi, ci ha già detto di sì», ha continuato Ferrero a Sportitalia. «Al Napoli ho offerto i soldi che ha scucito un anno fa, ma mi ha chiesto di più», ha concluso. Il club azzurro pagò al Bologna circa 25 milioni di euro un anno fa per assicurarsi l'esterno.

