Verdi-Torino, Cairo si tira indietro: «Abbiamo già delle alternative»

Non è entrato in campo a firenze, nella prima gara del nuovo campionato, ma per Simone Verdi sembra sempre più certa la permanenza in azzurro. Le mosse non riuscite del mercato azzurro l'hanno confermato a Napoli e a certificare la sua permanenza in città ora sembrano arrivare anche le parole di Urbano Cairo, presidente di quel Torino che a Verdi ha guardato per tutta l'estate.



«Per Verdi abbiamo fatto i nostri tentativi con il Napoli», ha detto il granata ai microfoni di Sky Sport dopo il successo sul Sassuolo. «Ma ci sono anche delle alternative al calciatore. Da qui al 2 settembre faremo la cosa giusta per rinforzare la squadra».

© RIPRODUZIONE RISERVATA