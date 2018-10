Verdi, un giorno da Gomorra: l’esterno sul set con Esposito

Non è partito con il resto della squadra per Parigi a causa di una distrazione all’adduttore che lo terrà fuori nelle prossime settimane, ma Simone Verdi prova a non pensare alla gara persa contro il Paris Saint Germain. Con i compagni in viaggio per la Francia, il calciatore azzurro ha approfittato di qualche ora libera per volare sul set di «Gomorra», nota e fortunata serie tv degli ultimi anni.



L’esterno napoletano si è fatto immortalare con la compagna Laura accanto a Salvatore Esposito, «Genny» nella serie, uno degli attori più amati dai napoletani negli ultimi anni e al centro delle vicende di un prodotto pronto ormai alla sua quarta stagione. «Bella sorpresa sul set», ha scritto Esposito condividendo sui social la foto, «I lunedi belli» la risposta di lady Verdi.









