Veretout anticipa il mercato? A Napoli la proposta di matrimonio

Potrebbe essere uno degli obiettivi della mediana azzurra la prossima estate, ma nel frattempo Napoli per Jordan Veretout fa rima soprattutto con amore. Il centrocampista della Fiorentina, infatti, autore di un'ottima stagione in viola fin qui, si è spostato proprio a Napoli nelle ultime ore per godersi il weekend di sosta insieme con la famiglia.



E proprio ieri sera, in un locale di Bacoli, il francese ha chiesto la mano della compagna Sabrina, con la quale avevano scelto di trascorrere il compleanno proprio in città. Un indizio di mercato per la prossima stagione? Potrebbe anche esserci, ma per il momento l'unico sì arrivato è proprio quello di Sabrina e di un matrimonio incastonato davanti al mare di Napoli.







© RIPRODUZIONE RISERVATA