Napoli, settore ospiti ​aperto ai veronesi

Sono in vendita i biglietti per Napoli-Verona in programma sabato al San Paolo alle ore 15. Questi i prezzi:

Tribuna Posillipo 50 euro, Tribuna Nisida 32 euro, Tribuna Family 15 euro (ridotto 5), Distinti 20 euro, Curve 14 euro.

Aperto il settore ospiti ai veronesi, la vendita per il settore ospiti termina domano alle 19. (costo 20 euro), i residenti della Regione Veneto potranno acquistare il biglietto solo se in possesso di tessera di fidelizzazione all'Hellas Verona.

