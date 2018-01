Prosegue la prevendita per il match con il Verona

Prosegue la prevendita per il mathc contro il Verona in programma sabato pomeriggio al San Paolo. Buona la risposta dei tifosi nei primi due giorni, si attende un'impennata tra oggi e domani. Trasferta aperta ai tifosi veronesi che potranno assistere alla partita dal settore ospiti. Il pessimo rapporto tra le due tifoserie rende la partita da alto rischio: verrù rafforzato il servizio d'ordine per prevenire incidenti

