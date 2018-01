Verona, le accuse di Pecchia: «Da annullare il gol dell'1-0»

di Gennaro Arpaia

Il suo Verona è durato poco più di un’ora, un po’ come successo una settimana fa con la Juve, poi il tracollo dopo il gol che ha aperto i giochi. «Spiace perdere così. Siamo stati bravi a tenere il campo a lungo poi abbiamo subito un gol direttamente da calcio piazzato» ha detto Fabio Pecchia, allontanato dal campo per proteste subito dopo il gol di Koulibaly.



«Mi sono avvicinato all’arbitro per chiedere spiegazioni, per me c’era un fallo in area piccola sul portiere e mi ha dato un po’ fastidio visto che era successo anche all’andata. Il Napoli cerca sempre tanti blocchi in area» ha confessato l’ex calciatore azzurro nel post gara. «In alcuni momenti avremmo dovuto creare di più, non è pensabile stare solo a difendere anche se contro una grande squadra contro il Napoli. Dobbiamo continuare a guardare a noi. Il Benevento? Vanno in B tre squadre, non guardiamo solo a loro».



«Fares è un patrimonio, in continuo miglioramento. Sa giocare in più ruoli, ma deve continuare a crescere perché a mio avviso ha ampi margini di miglioramento» ha continuato l’allenatore parlando del calciatore che sembra piaccia anche agli azzurri. «Abbiamo giocato contro Juve e Napoli di fila, due squadre forti che se la giocheranno fino alla fine. Anche se per me Inter e Roma potrebbero rientrare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA