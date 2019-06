Vertice Napoli-Benfica per Grimaldo: offerta di 25 milioni e Mario Rui

Il Napoli e Alejandro Grimaldo, una storia d'amore che sembra non voler mai sbocciare. Gli azzurri sono ancora alla ricerca di un terzino sinistro per il prossimo anno e sulla lista di Giuntoli e Ancelotti c'è ancora ben scritto il nome dello spagnolo che gioca al Benfica, nei radar del club di Aurelio De Laurentiis ormai da diverse sessioni di mercato.



Secondo quanto riportato quest'oggi in Portogallo dal quotidiano Record, ci sarebbe però stato un incontro tra il patron azzurro e Luís Filipe Vieira, presidente del Benfica, un vertice per parlare proprio dell'esterno spagnolo e della probabilità di vestire l'azzurro. L'offerta sarebbe anche stata presentata al destinatario: 25 milioni di euro cash più Mario Rui, profilo che potrebbe interessare ai lusitani e che viene valutato dal club intorno ai 10 milioni di euro.



L'offerta non avrebbe convinto Vieira, ma il Napoli non sembra voler lasciare la presa e tornerà alla carica nelle prossime settimane. L'esterno scuola Barcellona viene valutato almeno 40 milioni di euro e ha una clausola rescissoria da 60 milioni sul contratto in scadenza nel prossimo 2021.

