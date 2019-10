di Gianluca Agata

Esiste un vecchio detto napoletano che recita più o meno così: "Dicette o pappice vicino a' noce, ramm' o tiemp' ca te spertose. Disse il verme alla noce: dammi tempo che ti perforo" e il Napoli club Brindisi è nato seguendo questa massima della saggezza popolare: entrare in una zona, il mezzogiorno d'Italia, feudo di club Milan, Inter, Juve e, pian piano, portare a sé quante più persone possibili. "Risvegliare le coscienze" sorride Maurizio Bartolomucci, referente del club brindisino assieme a Giuseppe D'Apice e d al presidente Giancarlo Picariello. "Perché prima eravamo una ventina, poi trenta, poi cinquanta e ora siamo settanta soci che hanno costruito una realtà ben integrata con tutti". E così i bambini con la maglietta del Napoli, mosche bianche nell'area pugliese, ora sono sempre di più con l'orgoglio di appartenere a una squadra vincente. "E ci sono almeno altre 70-80 persone nascoste che scoveremo e coinvolgeremo". L'evangelizzazione azzurra ha casa nel rione Bozzano, tranquillo quartiere residenziale di Brindisi dove la sede del club è inastonata in un palazzo dove troneggiano gli juventini. "In occasione di Juventus-Napoli 4-3, molti di loro scesero tra il primo e secondo tempo per discutere insieme della partita".



Enel, zuccherifici, aziende napoletane in un'area che è sempre stata legata alla città partenopea, sbocco orientale per le merci provenienti da Napoli. E anche molti militari. "Nel nostro club siamo in molti nei diversi corpi proprio perché, una volta trasferiti preferiamo ritrovarci per le comuni radici partenopee". Il 4 dicembre al Teatro Verdi di Brindisi arriva Alessandro Siani e la speranza è di un incontro "ravvicinato. Quando arrivano i napoletani ci si riaccende il cuore". Brindisi ma anche Mesagne, Cellino san Marco, tutta la zona. "Eravamo con lo striscione all'aeroporto di Brindisi ad accogliere il Napoli in occasione della trasferta di Lecce. Saremo al san Paolo per il Verona e a Salisburgo per la Champions". Brindisi in giro per il mondo nel nome di Napoli. "Ma anche molto impegnati sul sociale. Facciamo beneficenza per diverse associazioni del posto, pranzi e cene per stare insieme ma anche per aiutare qualcuno". Il campionato del Napoli? "Andrà benissimo e siamo sicuri che festeggeremo qualcosa di importante".

