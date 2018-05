di Antonino Siniscalchi

VICO EQUENSE - La Juve ha vinto l'ennesimo scudetto, ma i tifosi azzurri festeggiano lo stesso. Però a pagare la festa saranno alcuni tifosi bianconeri vicani. Un modo simpatico per farsi perdonare l'affronto calcistico e lo scippo del tricolore a poche giornate dal termine del campionato. Giovedì prossimo alle ore 20, le strade della cittadina costiera si tingeranno d'azzurro per una festa in onore del Napoli organizzata da Domenico Verde, meglio noto come "Zorro", storico organizzatore delle carovane azzurre. Tifosi di tutte le età bardati con vessilli, sciarpe, trombe e ogni sorta di gadget coloreranno le vie della città accompagnati dalla banda e ritmi latinoamericani su cui danzeranno ballerine brasiliane che già due anni fa mandarono in visibilio la città durante la festa per il ritorno degli azzurri in Champions League. Stavolta, come allora, sarà presente Tommaso Starace, lo storico magazziniere del Napoli fin dai tempi d'oro di Maradona. «Ci hanno rubato un sogno - spiega Domenico Verde - ma non il nostro amore per la squadra azzurra. Per questo ci teniamo a festeggiare i nostri campioni per il grande campionato disputato». Il secondo posto raggiunto dal Napoli con un punteggio record e il ritorno in Champions League sono infatti traguardi che stanno stretti ai tifosi napoletani dopo che la squadra azzurra ha dominato il campionato per buona parte della stagione, cedendo il passo alla Juve soltanto ad aprile. Lo scudetto cucito ancora una volta sulle maglie bianconere, è stato, per i tifosi azzurri, una beffa difficile da digerire, nell'anno in cui l'introduzione della Var sembrava potesse mettere fine a presunti favoritismi e sudditanze psicologiche arbitrali. Così non è stato, e mentre da un lato la delusione resta palpabile, d'altro canto i tifosi azzurri sentono di essere, insieme alla loro squadra, i vincitori morali del campionato. E non perdono occasione di festeggiare.



