Vigorito: «Se De Laurentiis vuole Ciciretti mi chiamasse»

Il presidente del Benevento Oreste Vigorito ha parlato ai microfoni diRadio Kiss Kiss Napoli



«Abbiamo avuto molte proposte da giocatori molto importanti. A noi servono giocatori che vogliono sognare insieme a noi la salvezza. Chi vuole abbracciare il sogno con noi sarà accolto».



Rapporti con il Napoli? «A qualcuno fa piacere far passare Vigorito come nemico del Napoli. Dopo il Benevento, ho simpatia per il Napoli, squadra che sostenevo da ragazzino. Non potrei essere avverso agli azzurri».



Ciciretti? «Non è stata una richiesta di trattativa con la società, ma una notifica doverosa per trattare il contratto con il calciatore che è in scadenza. Se la trattativa deve avvenire a giugno non hanno nemmeno bisogno di parlare con me. Se lo vogliono a gennaio devono contattarmi, non è così difficile fare il numero di telefono dell'avvocato Vigorito. Ho apprezzato la notifica del Napoli e sono convinto che il club non abbia passaggi con il calciatore senza avermi contattato».

E Inler? «Non sarebbe economicamente impossibile, non ci siamo mai posti il problema. Se De Zerbi lo ritiene utilie e il calciatore è disponibile, potrebbe essere un'operazione possibile».



Tonelli? «Sarebbe perfetto per noi, ma trovo difficoltà a parlare con il Napoli, di cui mi piacerebbe parlare anche di Giaccherini».

© RIPRODUZIONE RISERVATA