di Delia Paciello

Luis Vinicio non ci sta. Ancora l’ennesima ingiustizia secondo l’allenatore che già ai tempi in cui guidava il Napoli aveva visto la Juventus strappargli il tricolore: «È una vita che succede questo quando ci sono i bianconeri di mezzo. Non è certamente un solo episodio, ormai inutile anche parlarne». Difficile lottare contro un potere che va oltre lo sport: «Capisco veramente i giocatori del Napoli e anche Sarri, perché davanti a tanti sforzi e a tanto impegno per fare sempre al meglio vedere che le cose sono decise in maniera ingiusta ti lascia pensare che in fondo non c’è niente da fare».



L’atteggiamento degli azzurri a Firenze è dunque dipeso essenzialmente dall’arbitraggio di Inter-Juve secondo il tecnico brasiliano: «Noi abbiamo sempre sofferto questo, ma alla fine le cose non cambiano», commenta ai microfoni di radio Kiss Kiss. Anche lui si unisce al coro dei napoletani delusi davanti ad arbitraggi non sempre limpidi. Il bel gioco serve a poco quando il calcio non si gioca solo in campo. Ma Napoli merita di festeggiare l’impegno dei suoi giocatori, l’impresa e il sogno sfiorato: «Faremo comunque una grande festa in città, è la squadra più bella di tutti i sensi. La Juve ha rubato lo Scudetto al Napoli».



