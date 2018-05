I tifosi del Napoli lo avevano conosciuto già lo scorso gennaio, quando per poche ore si era fatto vedere a Roma per effettuare le rituali visite mediche a Villa Stuart, ma potrebbero rivederlo presto. Carlos Vinicius Alves Morais, l'attaccante brasiliano classe 1995 che da qualche mese ha un accordo con il club di Aurelio De Laurentiis per trasferirsi a Napoli, ha concluso la sua stagione con la maglia del Real Sport Clube ed ora spera di avere un'occasione in azzurro.



«Grazie al Real Sport Clube per avermi abbracciato, per avermi dato l'opportunità di indossare questa maglia e di onorarla», ha scritto il brasiliano su Instagram. «Sappiamo che l'obiettivo principale non è stato raggiunto, ma voglio dirvi grazie, sono grato per tutto. Grazie a tutti i compagni, allo staff tecnico ed ai tifosi. Non vi dimenticherò».



Potrebbe essere lui l'attaccante da venti gol indicato da De Laurentiis nella conferenza della scorsa settimana? Vinicius ha messo insieme 19 gol stagionali nella seconda serie portoghese e potrebbe essere valutato dal Napoli in estate per deciderne il futuro. A chi, sui social, gli chiede del trasferimento in azzurro, il calciatore non risponde, limitandosi ad un semplice «Mi piace», probabile indizio di mercato. Mentre altri utenti napoletani gli danno già il benvenuto in squadra.



