Vittoria sul Napoli e amicizie: è bufera tra Bologna ed Empoli

di Marco Giordano

«Cosa penso della vittoria dell'Empoli contro il Napoli? Faccio prima a non pensare»: Giuseppe Gazzoni Frascara, attualmente presidente onorario del Bologna e per anni al vertice della società emiliana, non è mai stato uno di quelli che ha avuto paura di dire ciò che pensava, da quando accusò la Juventus di doping amministrativo. Dopo la scialba performance del Napoli al Castellani, sotto le Due Torri c'è stato chi ha sospettato scarso impegno da parte degli uomini di Ancelotti. Via social è partita la campagna, con i gruppi organizzati legati ai colori rossoblù che hanno ricordato vecchi e possibili nuovi intrecci di mercato tra Empoli e Napoli.



Questa polemica si è condensata nella dichiarazione rilasciata a Radio Crc da Gazzoni: «Corsi, lo conosco bene, era già presidente dell'Empoli, c'era già ai miei tempi. Tutti conoscono i rapporti che ha con De Laurentiis, se non altro per quello che è successo con Sarri. I tanti ex in campo? È tanta roba, può far pensare».

Parole che, ovviamente, non potevano che sollevare il più classico ginepraio di polemiche e sospetti. Scontata la replica di Fabrizio Corsi, imprenditore dell'abbigliamento, dal 1991 alla guida del sodalizio toscano, giunta attraverso la stessa emittente napoletana. «Mi sembrano argomenti offensivi, è un qualcosa che un dirigente, a questi livelli, non può mai accettare».





